جونسون: "بريكست" فرصة اقتصادية هائلة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، أن بريكست يمثل "فرصة اقتصادية هائلة" لكن تم التعاطي معه خلال فترة سلفه تيريزا ماي على أنه "عاصفة معادية داهمة".

وفي خطاب ألقاه في مدينة مانشستر، تعهد فيه باستثمارات جديدة في مناطق صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعد جونسون بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد.

ويعرض جونسون اليوم "رؤيته لإعادة التوازن إلى السلطة والنمو والانتاجية في أنحاء المملكة المتحدة".

وتكهن معلقون أن يكون جونسون يستعد للدعوة لانتخابات عامة، على أمل استعادة الغالبية المحافظة التي خسرتها ماي في انتخابات 2017.

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واستبعد جونسون "تماماً" الدعوة لانتخابات مبكرة قبل أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي، قائلاً إن "الشعب البريطاني صوت في 2015 و2016 و2017".

وقال "لا يريدون انتخابات أخرى، لا يريدون استفتاءً آخر، ولا يريدون انتخابات عامة".

غير أن البريطانيين يمكن أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع في حال أسقط النواب حكومة جونسون الجديدة في تصويت بسحب الثقة، سعياً لتجنب بريكست من دون اتفاق.