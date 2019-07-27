الحكومة اليمنية تدين حملات ميليشيات الحوثي ضد الصرافات والمجمعات التجارية

دانت الحكومة اليمنية، حملات المداهمة التي تنفذها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ضد شركات الصرافة والمجمعات التجارية، في مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات يومياً بحجة الطبعات النقدية الجديدة.

وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، إن "ما تقوم به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، من عمليات سرقة ونهب منظم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، ويشير للوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي".

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وأضاف معمر الإرياني أن "هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادي والتي تطورت بشكل مضطرد مؤخراً، تندرج ضمن سياسات التجويع والافقار المتعمد للمواطنين وشل الحياة الاقتصادية ومراكمة العاطلين عن العمل لدفعهم للقتال في صفوف ميليشيات الحوثي كخيار أخير لتأمين قوت عائلاتهم".

وحمل المسؤول اليمني، جميع المتورطين في هذه الممارسات الإجرامية المسؤولية الجنائية، باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون، مطالباً المجتمع الدولي وفي المقدمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.