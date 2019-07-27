ترامب يصف الرئيس الفرنسي بـ"الغباء" بعد فرض ضريبة على شركات أميركية

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الغباء" على خلفية فرض فرنسا ضريبة على شركات الإنترنت الأميركية العملاقة.

وكتب الرئيس الأميركي على "تويتر"، "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأميركية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة".

وهدد ترامب بفرض ضريبة على منتجات فرنسية قائلاً "سنرد قريباً بالمثل بعد غباء ماكرون".

وكان مستشار ترامب الاقتصادي لاري كودلو اعتبر، في وقت سابق اليوم، أن هذه الضريبة "خطأ فادح جداً".

اقرأ أيضاً... البرلمان الفرنسي يقر بشكل نهائي فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت

Advertisements

وصرح كودلو لقناة "سي ان بي سي" التلفزيونية الأميركية "لسنا مسرورين بأن فرنسا فرضت هذا النوع من الضريبة على القطاع الرقمي".

وفي يونيو، لمح ترامب إلى إمكان فرض رسوم جمركية إضافية على فرنسا بداعي تصحيح منافسة اعتبرها "غير شريفة".

وقال، في مقابلة طويلة مع "سي ان بي سي"، إن فرنسا تفرض ضريبة باهظة على بعض السلع الأميركية في حين أن الولايات المتحدة تفرض على السلع الفرنسية ضريبة ضئيلة.

وأضاف "هذا غير منصف، سنقوم بشيء ما" على هذا الصعيد.

وخلال قمة وزراء مالية دول مجموعة السبع، التي عقدت الأسبوع الفائت في فرنسا، أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده لن تتنازل عن فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة.