كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة عسكري تونسي في تبادل لإطلاق النار مع عناصر إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب، اليوم السبت، عسكري تونسي أثناء تبادل إطلاق النار مع مجموعة إرهابية في منطقة غار الدماء، التابعة لمحافظة جندوبة في الشمال الغربي للبلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري، في تصريح لإذاعة ”الجوهرة “ المحلية: إن تبادلًا لإطلاق النار وقع اليوم بمرتفعات غار الدماء في محافظة جندوبة، بين تشكيلة عسكرية ومجموعة إرهابية، أصيب خلالها عسكري إصابة خفيفة.

وأشار إلى نقل العسكري إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لتلقي العلاج، فيما لا تزال العملية العسكرية متواصلة لتعقب العناصر الإرهابية.