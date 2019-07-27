عرعرة: مظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم ضد البلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من أهالي منطقة وادي عارة، مساء اليوم، السبت، على مفرق قرية عرعرة الرئيسي، احتجاجًا على سياسة الهدم تجاه البلدات العربيّة.

وجاءت هذه التظاهرة بدعوة من اللجان الشعبية في منطقة وادي عارة، وبمشاركة لجنة المتابعة والأحزاب السياسية بعد اجتماع أقيم في المجلس البلدي عرعرة، الأربعاء الماضي، بعد هدم بيت عائلة إبراهيم مرزوق في القرية.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت بيت عائلة إبراهيم مرزوق فجر الأربعاء، برفقة جرافات الهدم لهدم بيت العائلة.

Advertisements

وخلال عملية الهدم تم الاعتداء على أفراد العائلة وإلقاء قنابل صوتية ومسيلة للدموع، ما أسفر عن إصابة شاب واعتقال 3 آخرين.

وهتف المتظاهرون بشعارات مندّدة بسياسة الهدم، مطالبين من الشارع العربي الوحدة للتصدي لهذه السياسة، التي وصفوها بأنها ضمن مخطّط للتهجير.

ورفع المتظاهرون، أيضًا، لافتات كتب عليها، "نعم للبناء لا للهدم" "التخطيط الهيكلي الإسرائيلي هو تطهير عرقي" و"هدم البيت هو هدم الإنسانية".