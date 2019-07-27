انتحار شاب شنقاً في واسط

افاد مصدر امني، السبت، بانتحار شاب شنقاً في قضاء العزيزية بمحافظة واسط.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً انتحر باسلوب الشنق داخل منزله في قضاء العزيزية بمحافظة واسط"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.