المرور تعلن ضبط ضابط يستحوذ على الأرقام المميزة بطرق ملتوية

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن ضبط ضابط برتبة رائد يستحوذ على الأرقام المميزة بطرق ملتوية. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط أحد الضباط برتبة رائد من قبل مدير المرور العام اللواء زهير عبادة مروح شخصياً، يقوم بتمشية وتعقيب معاملات وخاصة الارقام المميزة والاستحواذ عليها بطرق ملتوية وبيعها".



وأضافت أن "صميم عمل الضابط سابقا مخول لمتابعة معاملات وزارة الخارجية ويحمل كارت الدخول الى نظام المشروع الوطني"، مؤكدة أنه "تمت إحالته فوراً إلى التحقيق".

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