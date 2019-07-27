ايران تعلن اقامة برامج مشتركة بين منطقة اروند الحرة والبصرة

اعلن مساعد مؤسسة منطقة اروند الحرة الايرانية في الشوون الثقافية والاجتماعية والسياحية قدرة الله طميميان، السبت، اقامة برامج ثقافية مشتركة بين هذه المنطقة ومحافظة البصرة العراقية في اطار تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.



وتابع، ان "اقامة هذه البرامج الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية تسهم في تعزيز العلاقات الودية بين ايران والعراق، اذ سيتم صياغة تقويم سنوي للفعاليات الفنية والمسابقات والمعكسرات واوضح طميميان في تصريح نقلته "ايرنا"، انه "تم التوصل الى اتفاق مبدئي ومتابعته خلال الزيارة الاخيرة لمحافظة البصرة بهدف اقامة برامج ثقافية وفنية ورياضية فضلا عن تقديم خدمات السياحة الطبية بصورة مشتركة في البصرة ومدينتي آبادان وخرمشهر جنوب غرب ايران".وتابع، ان "اقامة هذه البرامج الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية تسهم في تعزيز العلاقات الودية بين ايران والعراق، اذ سيتم صياغة تقويم سنوي للفعاليات الفنية والمسابقات والمعكسرات الرياضية بين محافظة البصرة ومدينتي آبادان وخرمشهر". وقال ان "الايرانين لقد اتخذ قرار كخطوة اولي في هذا الاطار بان تقام برامج مشتركة بمشاركة اصحاب الثقافة والفن لمحافظة البصرة ومنطقة اروند الحرة، وذلك من اجل تعزيز الوحدة والصداقة بين ايران والعراق اكثر فاكثر"، مشيرا الى "رغبة الجانب العراقي في اقامة دورات تدريبية وتاهيلية من قبل الفنانين الايرانيين في محافظة البصرة".



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