مقتل وإصابة خمسة جنود يمنيين شمال غرب البلاد

وذكرت جماعة "أنصار الله" في صفحتها الرسمية على "تويتر"، ان "وحدة الهندسة في الجماعة نصبت كميناً للجيش في تبة سيان، غرب مديرية حرض شمال غربي حجة، أسفر عن مقتل وإصابة خمسة جنود".

وأضافت أن "قتلى وجرحى آخرين من الجيش سقطوا في كمين بعبوة ناسفة استهدف آلية محملة بالجنود، غرب مديرية حيران شمال غربي حجة".

