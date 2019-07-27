مقتل وإصابة خمسة جنود يمنيين شمال غرب البلاد

قُتل وأصيب خمسة جنود في الجيش اليمني، بكمينين نصبتهما، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وذكرت جماعة "أنصار الله" في صفحتها الرسمية على "تويتر"، ان "وحدة الهندسة في الجماعة نصبت كميناً للجيش في تبة سيان، غرب مديرية حرض شمال غربي حجة، أسفر عن مقتل وإصابة خمسة جنود".
وأضافت أن "قتلى وجرحى آخرين من الجيش سقطوا في كمين بعبوة ناسفة استهدف آلية محملة بالجنود، غرب مديرية حيران شمال غربي حجة".
وأضافت أن "قتلى وجرحى آخرين من الجيش سقطوا في كمين بعبوة ناسفة استهدف آلية محملة بالجنود، غرب مديرية حيران شمال غربي حجة".
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