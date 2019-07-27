تصرف غريب من انيستا بعد نهاية مباراة برشلونة وفريقه الياباني

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز البلاوجرانا بهدفين نظيفين أحرزهما كارليس بيريز، وشارك إنييستا في الشوط الأول من اللقاء وواجه برشلونة لأول مرة في مسيرته الكروية.

ورد اللاعب على إذا ما كان قد ندم على قرار رحيله من "كامب نو" في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لم أندم على رحيلي، هذه كلمة قوية للغاية".



وتابع: "ولكني كنت أتمنى أن تكون لدي الرغبة والقوة في الاستمرار مع برشلونة والبقاء لعام آخر مع الفريق، ولكن مشواري معهم قد انتهى والآن اتواجد في مكان آخر".

واعترف إنييستا بتصرفه غريب قد قام به بعد نهاية المباراة، وقال: "بعد نهاية المباراة، جمعت تقريبًا كل قمصان لاعبي برشلونة، حوالي 20 قميص لأهديهم للاعبي فريقي".

وأضاف: "بالنسبة لي لقد لعبت في هذا الفريق، ولكن بالنسبة للاعبي فيسيل كوبي فهذه ذكرى رائعة ستظل معهم على مدار تاريخهم".



ونفى اللاعب أنه كان ليحتفل في حالة تسجيله لأي هدف في شباك برشلونة: "اعتقد أنني لم أكن لأحتفل بالأهداف، حاولت صناعة بعض الفرص وكان يومًا جميلاً لأن فيسيل لا يمر بفترة جيدة في الوقت الحالي".