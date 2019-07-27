مقتل مدني بهجوم مسلح جنوب شرقي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل مدني بهجوم مسلح جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن قضاء المدائن ما اسفر عن مقتله في الحال".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.