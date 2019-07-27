الكمارك تعلن إتلاف ارسالية بيض مستورد ممنوع من الاستيراد في كمرك زرباطية

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك زرباطية الحدودي، السبت، عن إتلاف ارسالية بيض مستورد ممنوع من الاستيراد في كمرك زرباطية. وذكرت هيئة الكمارك العامة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه" تم إتلاف إرسالية بيض مستورد من الجانب الإيراني ممنوع من الاستيراد". وأكدت الهيئة ان "عملية الاتلاف تمت وفقاً لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".



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