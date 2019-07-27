بعد حادثة وفاة الطفلة رفيف.. أطباء الديوانية يعلنون الإضراب العام

أعلن نقيب أطباء محافظة الديوانية عماد المياحي، السبت، الإضراب العام في المحافظة بعد حادثة وفاة الطفلة رفيف.
وقال المياحي في حديث لـ الخليج 365، إن "إضراباً عاماً للاطباء بدأ في المحافظة نتيجة تعرضنا لهجمات تسقيط وتهديد على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "الهجمات والتهديدات جاءت بعد حادثة وفاة الطفلة رفيف".
وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، نتائج التحقيق بشأن حادثة وفاة الطفلة رفيف حيدر، في طوارئ مستشفى محافظة الديوانية العام، نتيجة ابتلاعها "لب جوز" يوم الاربعاء (24 تموز الجاري)، فيما أكدت أن "مجريات التحقيق أثبتت لدى اللجنة مقصريّة بعض الكوادر الطبية وإدارة المستشفى تجاه التعامل مع الحالة.
وأضاف أن "الهجمات والتهديدات جاءت بعد حادثة وفاة الطفلة رفيف".
وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، نتائج التحقيق بشأن حادثة وفاة الطفلة رفيف حيدر، في طوارئ مستشفى محافظة الديوانية العام، نتيجة ابتلاعها "لب جوز" يوم الاربعاء (24 تموز الجاري)، فيما أكدت أن "مجريات التحقيق أثبتت لدى اللجنة مقصريّة بعض الكوادر الطبية وإدارة المستشفى تجاه التعامل مع الحالة.
وأشارت الوزارة، إلى أن "اللجنة التحقيقية قررت توجيه العقوبات الرادعة للذين ثبت تقصيرهم".
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