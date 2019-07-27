القوات اليمنية تدمر منصة صواريخ حوثية في حجة

حققت القوات المشتركة، السبت، تقدما ميدانيا جديدا بين محافظتي الضالع وتعز، جنوبي البلاد، فيما دكت مقاتلات التحالف منصة صواريخ حوثية قبالة سواحل محافظة حجة.

وذكر مصدر عسكري أن القوات المشتركة حررت مواقع مهمة في بلدة "باهر" بمديرية ماوية التابعة لتعز وسيطرت على جبل "ذيب" ومواقع مليشيا الحوثي المتمركزة في "المصانع" و"الشوق" و"السرايا" وقرية "شعنب".

وأوضح المصدر في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن الهجوم الخاطف شاركت فيه وحدات مشتركة من ألوية الجيش اليمني والحزام والمقاومة الجنوبية عبر محور جبهة "تُورصة" في مديرية الأزارق جنوب غرب الضالع.

وفي وقت سابق، حررت القوات اليمنية جبل الفراشة الاستراتيجي في ذات البلدة، وتمكنت من التحكم بإيقاع المعركة والتحول إلى الهجوم في عمليات تستهدف إلحاق الهزائم بالمجاميع البشرية لمليشيا الحوثي.

في محور آخر من ذات المحافظة، استعادت القوات المشتركة تلة "السد" في باب "غلق" وذلك بعد ساعات من تسلل مليشيا الحوثي ومحاولة السيطرة عليها تحت غطاء ناري وقصف صاروخي ومدفعي مكثف.

وأسفرت المعارك عن مصرع العشرات بصفوف مليشيا الحوثي وتدمير مدفع وآلية قتالية، فيما تقهقر ما تبقى من العناصر باتجاه مناطق سليم والفاخر تاركين أسلحتهم وراءهم.

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وحسب المصدر، فإن مليشيا الحوثي الانقلابية دفعت بقوات كبيرة إلى مديريات "دمت" و"النادرة" في الحدود مع قعطبة بغية سد فراغ قواتها بعد الهزائم والخسائر البشرية التي تكبدتها.





كمين بحري

في سياق متصل، نفذت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت عدة أهداف حوثية في سواحل محافظة حجة بالتزامن مع إحباط التشكيل البحري بالجيش اليمني هجوما للمليشيا بواسطة قارب يقل 3 من عناصرها.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن تشكيلاته البحرية أسرت 3 عناصر حوثية على متن زورق حربي وذلك أثناء محاولتهم مهاجمة الملاحة الدولية في المياه الإقليمية.

وأفاد البيان أن الجيش نصب كمينا بحريا محكما للقارب في السواحل الشمالية للبحر الأحمر غربي حجة، وذلك بعد الاشتباك معهم وإصابة أحدهم.

بالتزامن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، 3 غارات دمرت آليات قتالية تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية عبس غربي حجة.

وحسب البيان، فإن الغارات دمرت منصة لإطلاق صواريخ "الكاتيوشا" في بلدة "البِداح" واستهدفت تجمعات حوثية وأسلحة متوسطة في قريتي "المغاربة" و"بني أحمد" في المديرية ذاتها.

وأسفرت الغارات عن مقتل عدد من عناصر المليشيا الانقلابية وآلية قتالية تُقل تعزيزات بشرية وذلك خلال غارات تستهدف حماية الملاحة الدولية من مخططات مليشيا الحوثي.

وخلال الفترة الماضية، تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة بنيران الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي في جبهات الضالع وصعدة والبيضاء.