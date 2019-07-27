14 قتيلا في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 14 شخصاً على الأقل في هجمات نفذها 20 إرهابيا بين يومي الخميس والجمعة في قرية ديبلو في مقاطعة بيسيلا شمالي بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس "إن مجموعة ضمت نحو 20 إرهابيا شنت هجوما مساء الخميس على قرية ديبلو أدى إلى مقتل نحو 14 شخصاً".

فيما قال أحد سكان بيسيلا إن "الإرهابيين أحرقوا متاجر ودراجات نارية، تعرضت السوق بكاملها للنهب".

ومنذ عام 2018 تم تمديد حالة الطوارئ عدة مرات في عدد من مدن البلاد، التي تعاني من هجمات الجماعات المسلحة منذ 2015.

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وقالت السلطات البوركينية "إنها تسعى من خلال تمديد حالة الطوارئ إلى تعزيز مواجهة انعدام الأمن، ومنح الوسائل لقوات الدفاع والأمن، لمتابعة عملياتها من أجل تأمين البلاد".

وتشمل حالة الطوارئ 14 منطقة في 7 ولايات من أصل 13 ولاية، معظمها في الشرق والوسط الشرقي، والشمال، وهي المناطق الأكثر تعرضا لهجمات الجماعات المسلحة.

وتسببت الهجمات المسلحة ببوركينا فاسو منذ عام 2015 في مقتل 450 شخصا، وترأس الدولة الأفريقية حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس.