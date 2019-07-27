محمد بن زايد وملك الأردن يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال العاهل الأردني

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم السبت، تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العاهل الأردني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.





وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه بموقع "تويتر": "إنه بحث خلال اللقاء مع ملك الأردن عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء الذي جرى في أبوظبي بزيارة الملك عبدالله التي تأتي في إطار الحرص على مواصلة تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

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وبحث الجانبان سبل ترسيخ التعاون بين الإمارات والأردن لتحقيق أهدافهما ورؤاهما المستقبلية وتطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار.



وتطرقا أيضا إلى الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين الإمارات والأردن والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

وقال: "إن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حريصة على دعم علاقاتها الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها وفي مقدمتها الإرهاب والعنف والتطرف والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية".





من جانبه أعرب الملك عبدالله الثاني عن سعادته بزيارة الإمارات وحرصه على تعميق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وكان الملك عبدالله الثاني وصل إلى الإمارات في وقت سابق السبت، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي.