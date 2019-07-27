انت الان تتابع الشرطة الروسية تحتجز أشخاصا تجمعوا في موسكو للمشاركة في احتجاج للمعارضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الشرطة تلقي القبض على مشارك في احتجاج بموسكو يوم السبت

قال مراسلون من رويترز إن الشرطة الروسية بدأت في احتجاز أشخاص تجمعوا في وسط العاصمة موسكو للمشاركة في احتجاج تنظمه المعارضة يوم السبت بعد أن أعلنت السلطات عدم قانونية الاحتجاج.

وقالت جماعة أو.في.دي-إنفو للمراقبة إنه جرى احتجاز 211 شخصا حتى الآن.

واحتجزت الشرطة الروسية في وقت سابق أعضاء بارزين في المعارضة في موسكو قبل المظاهرة المقررة يوم السبت في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش أمام مكتب رئيس بلدية العاصمة للاحتجاج على ما تعتبره المعارضة استبعادا جائرا لمجموعة من المرشحين الذين لهم أفكار معارضة من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الثامن من سبتمبر أيلول.

وتقول السلطات إن المرشحين استبعدوا من المنافسة لعدم تمكنهم من جمع عدد كاف من التوقيعات الصحيحة التي تؤيدهم وهو زعم ترفضه المعارضة.

Advertisements

وعلى الرغم من أن الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس برلمان موسكو ليست انتخابات عامة إلا أن نشطاء المعارضة يعتبرونها فرصة لمحاولة إيجاد موطئ قدم لهم في العاصمة الروسية حيث تبين في السابق تراجع التأييد للمرشحين المدعومين من الكرملين عنه في مناطق أخرى بالبلاد.

وأمرت السلطات يوم الأربعاء بحبس أليكسي نافالني المعارض للكرملين لمدة 30 يوما قبل احتجاج يوم السبت بينما اعتقلت السلطات أعضاء آخرين في المعارضة وفتشت منازلهم.

وقال مراسلون من رويترز إن الشرطة بدأت تنتشر بشكل مكثف في وسط موسكو قبل المظاهرة وذلك برفقة شبان أقوياء البنية لا يرتدون زيا رسميا.