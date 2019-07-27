قتيلان في انهيار شرفة ملهى ليلي في كوريا الجنوبية

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قتل شخصان وأصيب 16 شخصا بجروح بينهم ثمانية رياضيين مشاركين في بطولة العالم للسباحة بعد انهيار شرفة داخلية في ملهى ليلي في غوانغجو في كوريا الجنوبية على ما ذكرت الشرطة المحلية السبت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.