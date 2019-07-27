شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: مصر حققت أفضل نمو بالمنطقة ومعدل البطالة تراجع لـ8% للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن قدرة وتنافسية الاقتصاد المصرى فى تطور مستمر، موضحًا أن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر لأهمية القرض لا تنحصر فى الـ12 مليار دولار قيمة القرض، ولكن فى الشهادة الضمنية التى يمنحها أن مصر استطاعت أن تجتاز برنامج إصلاح اقتصادى لا يخلو من تحديات كبيرة.

ولفت قنديل، فى بيان اليوم، إلى تقرير الصندوق والتى أشار فيها إلى استمرار تحسن وتيرة معدل النمو الاقتصادى المصرى بشكل مطرد منذ بدء عمليات الإصلاح وتطبيق البرنامج منذ عام 2016 محققا معدل نمو بلغ 5.5%، مشيرا إلى أنه من أعلى المعدلات فى المنطقة.

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وأضاف أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 سجلت فائضا أوليا قدره 2% من إجمالى الناتج المحلى، لافتا إلى أن معدل التضخم يسير فى الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادى الرقم بنهاية عام 2019، علاوة على انخفاض معدل البطالة إلى نحو 8%، مؤكدا أنه أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما، كما تم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وكلها إنجازات كبيرة (بحسب تقرير الصندوق)

كما أشادت بعثة البنك الدولى التى زارت مصر بسهولة ممارسة الأعمال فى مصر لعام 2019 وتحسن ترتيب مصر العالمى فى هذا الشأن لتحتل مصر الترتيب 120 من بين 190 اقتصادا عالميا فى سهولة ممارسة الأعمال.

وأكد خالد قنديل، أن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى فى معركة الإصلاح الاقتصادى، وهو الذى تحمل بصبر كبير وحكمة فائقة القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها القيادة الساسية بقدر كبير من الشجاعة وتحمل المسئولية، ووعى الشعب ببصيرته حتمية تلك الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد المصرى الذى كان على حافة الهاوية قبل الشروع فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.