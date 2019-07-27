شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: إيران تعيش حالة ارتباك في ظل تغير الموقف البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن إيران تعيش حالة إرتباك في ظل تغير الموقف البريطاني الذي كان له تأثير على دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا والدنمارك التي أيدت الخطة البريطانية .

وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن فرص إيران في مواجهة الضغوط الأمريكية تتضاءل خاصة وأن التعويل على الدول الأوروبية ركيزة أساسية في طريقة تعاطي إيران مع الضغوط الأمريكية.

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وتابع خالدالزعتر: فرنسا وإيطاليا والدنمارك أيدت مبدئيًا خطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز ، التغيير الحاصل في الموقف البريطاني الذي يتجه نحو التشدد تجاه إيران ، صفعة للنظام الإيراني الذي كان يعول في السابق على الدول الأوروبية في مواجهة الموقف الأمريكي .