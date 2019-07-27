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وفد الشباب الأفريقى بالبرنامج الرئاسى يزورون أنفاق الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى، أنفاق الإسماعيلية، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية، حيث استمع الوفد لشرح عّن الأنفاق، ودور مصر فى تحقيق المعجزة الهندسية، بتنفيذ ٥ أنفاق أسفل قناتى السويس الجديدة والقديمة.

 

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وزار الوفد المكون من 100 شاب افريقى، يدرسون بالأكاديمية الوطنية للشباب، ضمن البرنامج الرئاسى، أنفاق الإسماعيلية، وهما النفق الشمالى والجنوبى، واللذان يبلغ طولهما مايقرب من 5 كم، تم تجهيزهم وفق أحدث الطرق العالمية.

 

وتعد الأنفاق أسفل قناة السويس، أحد أهم المشروعات القومية الكبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استهدفت ربط سيناء بكافة محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن كان الاعتماد على نفق الشهيد أحمد حمدى فقط.

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