شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدنى" توجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد مسئولو وزارة الطيران المدنى، اليوم السبت، مطار شرم الشيخ الدولى لمتابعة حركة التشغيل، والوقوف على أهم المستجدات الخاصة بأعمال التطور.

وفى بداية الجولة تابع مسئولى الطيران انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار، حيث تم التأكد من انتظام التشغيل فى ظل الكثافة التى يشهدها المطار حاليا، تزامناً مع أجازات آخر العام وقرب أجازة عيد الأضحى المبارك فضلاً عن زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مدينه شرم الشيخ.

وتفقد المسئولون جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة.

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وأشاد المسئولون بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وبالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة وكذا العاملين فى المطار كلٍ فى موقعه، كما تفقدوا كاونترات الجوازات والأسواق الحرة وذلك للاطمئنان على سير العمل كما تفقد المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك.

وأكد المسئولون أن مطار شرم الشيخ من أهم مطارات الجمهورية من حيث كثافة التشغيل نظراً لكون مدينه شرم الشيخ من أهم مدن الجذب السياحى فضلاً عن استضافتها للعديد من المؤتمرات الإقليميه والدولية الهامة، وأشادوا بإجراءات السفر والوصول التى تتم بسهولة ويسر تام لجميع الركاب والسائحين.

واستمعوا إلى آخر ما تم تنفيذه من أعمال التطوير بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم (2) لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنوياً، ووجهوا بسرعة وضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمطار وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.