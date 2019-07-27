شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يهدد رفقاء دربه.. فماذا قال الرئيس التركى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، إنه بعد اختفاء طال حوالي أسبوعًا، ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليهاجم رفقاء دربه القدماء من الرئيس السابق عبد الله جول ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان

واضافت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أن أردوغان، دلى بتصريحات لأعضاء حزبه العدالة والتنمية، تطرق فيه إلى المبادرات الرامية إلى تأسيس حزب جديد، داعيًا إياهم إلى عدم الاكتراث لهذه التطورات، مؤكدًا أن من يرتكبون هذه الخيانة سيدفعون ثمنا باهظا، حيث وجه أردوغان انتقادات عنيفة إلى الأحزاب الجديدة التي من المرتقب تأسيسها على يد أحمد داود أوغلو، وعلي باباجان، بالإضافة إلى داعمين من شتى التوجهات، دون ذكر أسمائهم.

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وتابعت صحيفة "زمان": في كلمته خلال اجتماع رؤساء شعب حزب العدالة والتنمية، أشار أردوغان إلى الاشاعات المتداولة في تركيا، مطالبا أعضاء حزبه بعدم الاكتراث لمثل هذه الاشاعات والتركيز على أعمالهم، كما أشار أردوغان إلى تأسيس البعض لحزب جديد قائلا: لا تكترثوا لهم، فمن يرتكبون مثل هذه الخيانات سيدفعون ثمنًا باهظًا.