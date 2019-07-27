السيسي يبحث تطوير المنظومة الكروية في مصر ومشروع "الموهبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود تطوير المنظومة الكروية في مصر، وتطورات مشروع الموهبة والبطل الأولمبي، والاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بالاضافة إلى تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار باتباع الأساليب العلمية في إعداد اللاعبين وتدريبهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم من أجل المنافسة الجادة في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكداً ضرورة التعامل مع جميع مكونات المنظومة الرياضية بما في ذلك النواحي البدنية والنفسية والغذائية والصحية إلى جانب التدريبية والفنية، وذلك بالنظر لكون الرياضة تمثل منظومة متكاملة تشمل العديد من العناصر المتداخلة.

وأكد الرئيس أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والذي يهدف لاكتشاف وانتقاء المواهب وصقلها وإعدادها لأعلى المستويات الرياضية العالمية.

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وأضاف السفير بسام راضي، أن وزير الشباب والرياضة عرض خلال الاجتماع تقريراً عن الجهود الجارية لتطوير المنظومة الكروية المصرية على جميع المستويات، ومستجدات تنفيذ مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم، والذي يهدف لانتقاء أفضل المواهب الكروية من جميع أنحاء مصر.

كما استعرض "صبحي" أصداء النجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية والذي أظهر قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها المتعددة على مواجهة التحديات والتغلب عليها في وقت قياسي، الأمر الذي كان محل تقدير إقليمي وعالمي واسع، مشيراً إلى بلوغ نسب مشاهدة حفلي افتتاح وختام البطولة لما يزيد على مليار ونصف مليار مشاهد في جميع أنحاء العالم.

كما عرض الوزير، الرؤية الاستراتيجية لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات الرئيس بإيلاء أعلى درجات الاهتمام لمراكز الشباب وتطويرها وتزويدها بمراكز خدمية وترفيهية متكاملة.

كما استعرض وزير الشباب أيضاً جهود الوزارة في تطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، وتنفيذ منظومة الربط الالكتروني، وبرنامج المشاركة الرقمية للشباب الذي يهدف لتوعية الشباب بالعالم الرقمي وتعزيز قدراتهم على المشاركة المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.