دماء على الفستان الأبيض.. اتهام عريس بقتل زوجته بعد 24 ساعة من الزفاف بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

لقيت عروس مقتلها، اليوم السبت، بعد مرور أقل من ٢٤ ساعة على الزفاف، بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وجرى نقل الجثمان لمستشفى الباجور العام في الوقت الذي تولت فيه النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور، بمقتل "م. ع" ١٩سنة، وتوجيه الاتهام لزوجها بارتكاب الجريمة.

وأشار والدها إلى أن حفل زفافهما كان أمس الجمعة، وأن شقيقها ذهب إليها للاطمئنان عليها فوجدها غارقة في دمائها داخل شقتها فيما اختفى الزوج.

جرى إيداع الجثمان مستشفى الباجور العام، وتولت النيابة التحقيق لكشف تفاصيل الجريمة.