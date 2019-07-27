محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:
غلظ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، العقوبات على المخالفين لأحكامه وتحديدًا المتهربين من سداد الاشتراكات التأمينية، بحسب ما ذكره عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقال حسن في حوار مع الخليج 365 إن القوانين الحالية تفرض غرامة مالية ضعيفة على المخالفين لها، وهو ما سمح بوجود تهرب من سداد التأمينات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد عالج هذا الأمر.
وكان مجلس النواب، منذ أسبوعين، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.
ويوضح عمر في الفيديو التالي، العقوبات في القانون الجديد وطريقة تنفيذها.
اقرأ أيضا:
الزيادة والشروط.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد (فيديو)
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عقوبات التهرب من سداد التأمينات في القانون الجديد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.