تسببا في وفاة محام.. الحبس 3 سنوات لطبيبين بأحد مستشفيات حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار محمد الشريف، بمعاقبة "سلوى. م" و"مصطفى. ب" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامهما بالتسبب بإهمالهما في وفاة المحامي محمد طه داخل إحدى المستشفيات بحلوان.

وألزمت المحكمة الطبيبين بدفع 10 آلاف جنيه لأسرة المجني عليه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقالت إن الكفالة لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.

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بدأت تفاصيل القضية رقم 29127 لسنة 2019، ببلاغ من طه أحمد مصطفى يفيد وفاة نجله أثناء دخوله أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية وبعد إجراءها دخل في غيبوبة حتى توفيّ نتيجة الإهمال الطبي.

واتهمت النيابة في أمر الإحالة "سلوى. م" طبيبة تخدير بالإخلال بمهام وظيفتها بأن تخلت عن إشرافها مباشرة على الحالة الصحية للمجني عليه محمد طه حال تخديره بإحدى العمليات الجراحية.

ونسبت النيابة للمتهم الثاني "مصطفى .ب" طبيب، أنه أخلّ بمتابعة حالة المجني عليه ما أدى إلى انفصال أنبوبة الأكسجين عنه، ما نتج عنه نقص الأكسجين وتوقف القلب وحدوث الوفاة.