هاشتاج «ماذا تعني لك فلسطين» يتصدر تويتر.. والعرب يريدون

تصدر موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" للتدوينات القصيرة، هاشتاج بعنوان:" ماذا تعني لك فلسطين"، اليوم السبت، قائمة الأكثر تداولا في مصر بـ17 ألف و500 تغريدة، من الدول العربية.
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في البداية غرد حسين عارف، قائلاً:" #فلسطين تعني لنا الكثير فيكفي انها اول قبلة للمسلمين اماشعبها الخائن فلا يعنون لنا شي فهم اشد خطراً على الاسلام وفلسطين من اليهود انفسهم".
بينما أشار أبو مكة، إلي أن:" اني لا أجد على هذه الأرض أشرف، وأنبل وأشجع من يحمل هم قضيه الأرض القدس فلسطين".
وأوضح فهد، أن :" تعني لياالكثير والكثير، فنحن تربينا على حب فلسطين، تربينا على أن القدس عربيه إسلاميه كيف لا وهي كانت قبلة المسلمين واسرا بيها أعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم..سننتصر فهذا وعد الله عز وجل #ماذا_تعني_لك_فلسطين".
وقال أحمد، إن :" ليكن ولائنا للأرض لا لمن يسكنها.. فلسطين هي القدس، هي الأقصى هي أولى القبلتين.. فلسطين هي قبة الصخرة.. تلك فلسطين ولا عزاء لقدم خائن تطأها كائناً من كان".
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