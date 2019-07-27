اقتحام "العراقيب".. مسلسل وقاحة إسرائيلي "عرض مستمر"

يواصل أهالي العراقيب الصمود رغم الأوضاع المعيشية القاسية، ويسطرون تاريخا بطوليًّا قل مثيله، في حين تواصل السلطات الإسرائيلية ملاحقة سكان العراقيب وهدم منازلهم وحرث وتدمير محاصيل مزروعاتهم وفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بحجة البناء دون تراخيص.

واقتحمت الآليات والجرافات الإسرائيلية، مساكن قرية العراقيب، مؤخرًا، وشنت سلطات الاحتلال حملة هدم للمباني وتشريد للسكان للمرة الـ147 على التوالي، كما اعتقلت الشرطة شيخ العراقيب "صياح الطوري".

وقال عدد من أهالي العراقيب، إن الشرطة اقتحمت القرية بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت مساكن وخيام الأهالي وتركتهم في العراء، وأعادت اعتقال شيخ القرية "صياح الطوري" بعد يومين من الإفراج عنه، وكان شيخ القرية الفلسطينية قد اعتقل سابقًا بسبب رفضه المخططات

الإسرائيلية، وبعد عدة أعوام من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي بالمحاكم الإسرائيلية.

شقيب السلام

والجدير بالذكر أن العراقيب واحدة من 42 قرية فلسطينية تريد “إسرائيل” تهجير سكانها لوضع يدها على أراضيهم عبر تجميعهم في قرية واحدة هي شقيب السلام.

وتعد قرية "العراقيب" الفلسطينية، العمق الاستراتيجي لدولة الاحتلال في التوسع الاستيطاني، وتنفيذ المخططات لسلخ فلسطيني النقب عن قضيتهم وتفريغ أماكن سكناهم، بعد السياسة الممنهجة لدولة الاحتلال ومحاولة تجنيد أبناء النقب في الجيش الإسرائيلي، وسلخهم عن فلسطين الوطن والأرض منذ الاحتلال عام 1948.

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أول عملية

وفي مثل هذا اليوم 27 يوليو 2010

بدأت إسرائيل، أول عملية هدم نفذها الاحتلال لمنازل القرية، ويأتي هدم العراقيب في الوقت، الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 مستوطنات جديدة بالنقب.

التهجير العرقي

وعملية التهجير سبقت عمليات الهدم، وبدأت حملات التهجير لسكان القرية في العام 1953، ثم بدأت مرحلة "التهجير الجزئي" بحجة أن المنطقة تابعة "للصندوق القومي اليهودي"، وأحيانًا بذريعة ضبط عمليات البناء بشكل ممنهج، إضافة إلى دواع أمنية وعسكرية، حيث يقع مفاعل "ديمونا" النووي في منطقة النقب.

ورصد دبلوماسيون غربيون، معاناة قرية العراقيب، والقرى المجاورة، ونشرت وسائل الإعلام السويسرية، صور ومشاهد من المعاناة، التي رصدتها بعثات أوروبية، بعد كل عملية هدم للقرية، موضحة أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض تشير إلى تصميم دولة الاحتلال على انتزاع الفلسطيني من أرضه، فإهمال الآلاف من البشر وتركهم دون خدمات صحية وتعليمية هو من أجل دفعهم إلى ترك أراضيهم.

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