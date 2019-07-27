الجامعة العربية تنكس علمها ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الرئيس التونسي

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنكيس علم الجامعة بمقرها في القاهرة لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط قد شارك في مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل في وقت سابق اليوم السبت في العاصمة
وقدم أبوالغيط خالص تعازيه لأسرة الفقيد والحكومة التونسية والشعب التونسي في هذا المصاب الجلل..مستذكرا دوره الوطني التاريخي والتزامه العروبي بخدمة القضايا العربية ودعم كل ما يعزز من العمل العربي المشترك.
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