الشرطة المغربية تفكك خلية إرهابية موالية لداعش في طنجة

أعلنت الشرطة المغربية، اليوم السبت، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة طنجة.
وذكرت الشرطة في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن الخلية مكونة من خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين
وأشار البيان إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن أفراد الخلية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم (داعش) بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمغرب..مضيفًا أن البحث مايزال جاريا مع المشتبه فيهم، لتقديمهم أمام العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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