14 قتيلاً في هجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو

قتل أربعة عشر شخصاً على الأقل، بهجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلنته مصادر متطابقة اليوم السبت.

وقع الهجوم بين يومي الخميس والجمعة في قرية ديبلو في مقاطعة بيسيلا شمال بوركينا فاسو، في هجوم نفذه نحو "20 مسلحاً" وصفوا بأنهم إرهابيون، وفق ما قالت اليوم السبت مصادر أمنية ومحلية.

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وأعلن مصدر أمني "مساء الخميس، قامت مجموعة ضمت نحو 20 شخصاً بهجوم على قرية ديبلو أدى إلى مقتل نحو 14 شخصاً"، فيما قال أحد سكان بيسيلا إن "الإرهابيين أحرقوا متاجر ودراجات نارية، تعرضت السوق بكاملها للنهب".

وتشهد المنطقة، من حين لآخر، تفجيرات انتجارية وهجمات تنفذها جماعة "بوكو حرام" النيجيرية الإرهابية ضد المدنيين والقرى وقوات الأمن.