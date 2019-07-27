مقتل 20 مسلحاً من طالبان في غارات جوية أميركية في أفغانستان

قُتل 20 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان في غارات جوية نفذتها قوات أميركية في إقليم غزني جنوب شرق البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.

وذكر فيلق "الرعد رقم 203"، في بيان،أن القوات الأميركية نفذت الغارات الجوية في بلدتي "سيد والي" و"مارواردا" بمنطقة "قره باغ" أمس الجمعة.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 20 مسلحاً من طالبان، من بينهم 5 باكستانيين.

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إضافة إلى ذلك، ذكر "فيلق الرعد 203" أن الغارات الجوية دمرت أيضاً ثلاث مركبات.

وذكر الفيلق أن القوات الأفغانية قتلت أربعة مسلحين من طالبان وأصابت 5 آخرين خلال عملية بإقليم باكتيا، مضيفاً أن قوات الأمن صادرت قاذفة صواريخ وبندقية طراز "إيه.كيه47-" وثلاث درجات بخارية خلال العملية.

وعلى الجانب الآخر، اشتبكت قوات الأمن مع المسلحين بإقليم غزني، مما أسفر عن مقتل 4 مسلحين وإصابة اثنين آخرين.