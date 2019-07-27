كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمير رشيد شقيق ملك المغرب يحضر جنازة الرئيس التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيمثل الأمير مولاي رشيد شقيق الملك المغربي محمد السادس بلاده في جنازة الرئيس التونسي الراحل بيجي قائد السبسي الذي وافته المنية يوم الخميس.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية "ماب"، وصل الأمير رشيد صباح اليوم السبت إلى تونس العاصمة على رأس وفد رسمي لحضور مراسم الجنازة الوطنية التي ستعقد في سبسي في وقت لاحق.

كما قدم العاهل المغربي محمد السادس يوم الخميس تعازيه لرئيس البرلمان التونسي محمد الناصر على وفاة السبسي عن عمر يناهز 92 عامًا ووصفه بأنه أحد أعظم رجال تونس.

