كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يؤكدان متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الملك عبدالله الثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال لقائهما في أبوظبي اليوم السبت، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الأردن ودولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء، تأكيد الحرص على الارتقاء بمستويات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب جلالة الملك عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على دعمها للأردن.

من جهته، أكد سمو ولي عهد أبوظبي متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حريصة دائما على دعم علاقاتها الأخوية مع المملكة وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة.

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وجرى التأكيد كذلك، على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن ودولة الإمارات، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الراهنة في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد جلالة الملك ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا على حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي، والسفير الأردني في الإمارات جمعة العبادي.

كما حضرها عن الجانب الإماراتي، نائب الأمين العام للأمن القومي علي بن حماد الشامسي، ووكيل ديوان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، محمد مبارك المزروعي، والسفير الإماراتي في عمان أحمد البلوشي.

وأقام سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لجلالة الملك والوفد المرافق لجلالته، حضرها كبار المسؤولين الإماراتيين.