كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغتربون الأتراك المختطفون يستعيدون الحرية في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الشرطة النيجيرية اليوم السبت أن المغتربين الأتراك الأربعة الذين اختطفهم مسلحون مجهولون في منطقة جبالي بوسط ولاية كوارة الشمالية قد تم إنقاذهم.

وقضى الضحايا ستة أيام مع مختطفيهم قبل أن يؤمّن فريق للشرطة إطلاق سراحهم مساء الجمعة من مخبأ الخاطفين في مجتمع غوغوغبو بالولاية.

كما صرح قائد شرطة الولاية كايود إجبتوكون للصحفيين في إيلورين، عاصمة الولاية، بأن الشرطة كانت في طريق الخاطفين منذ الإبلاغ عن الحادث.

وقال إجبتوكون إن الشرطة ألقت القبض خلال الأسبوع على أحد الخاطفين ببندقية من طراز AK47 في قرية غوغوغبو.

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وقال إنه خلال هذه الفترة، تم القبض على ثلاثة آخرين، بمن فيهم الشخص المسؤول عن الاتصال الذي كان يبذل جهودا لجمع 100 مليون نيرة (حوالي 277 ألف دولار أمريكي) المطلوبة من شركة المغتربين.

وقال إن جميع المغتربين الأربعة المختطفين تم إنقاذهم دون دفع أي فدية.

كما أكد المفوض لسكان الولاية تصميم القوة على ضمان الأمن الكافي للأرواح والممتلكات.

