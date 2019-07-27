كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل 6 من جنود من النظام في هجوم بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مراقب إن مهاجمًا انتحاريًا قتل ستة جنود اليوم السبت في محافظة درعا الجنوبية في هجوم مميت نادر على مهد الانتفاضة التي أشعلت حرب سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان المهاجم الذي كان يستقل دراجة بخارية فجر نفسه عند نقطة تفتيش عسكرية مما أسفر عن مقتل الجنود الستة واصابة عدة أشخاص اخرين.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن تفجير انتحاري، ولكنها قالت إنه حدث خلال "غارة للجيش استهدفت "إرهابيين"، وهو مصطلح تستخدمه السلطات لوصف المتمردين والمتشددين.

قالت سانا إن العديد من الجنود أصيبوا عندما "فجر إرهابي حزام ناسف خلال غارة للجيش".

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الانفجار، ولكن القوات الموالية للنظام في محافظة درعا تواجه انفجارات وإطلاق نار بشكل يومي، رغم أنها عادة ما تكون غير قاتلة.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل ستة جنود في انفجار استهدف قافلة للجيش بالقرب من قرية يادود، على بعد حوالي سبعة كيلومترات خارج العاصمة الإقليمية لمدينة درعا.

واستعادت القوات الحكومية المدعومة من روسيا في الصيف الماضي المقاطعة، في أعقاب حملة قصف مميتة واستسلام للصفقات التي شهدت جزءًا من حافلات السكان على متن معارضة شمالية.

وعادت المؤسسات الحكومية منذ ذلك الحين، ولكن قوات الجيش لم تنتشر في كل المقاطعة.

وازداد الغضب المحلي بعد اعتقال المئات على الرغم من ما يسمى "بصفقات المصالحة"، والعديد من الآخرين جُندوا قسرًا إلى جيش بشار الأسد.

