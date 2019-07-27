كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس العسكري السوداني يتوجه إلى جوبا في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم السبت إن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، متوجهًا إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في زيارة رسمية ليوم واحد.

ووفقًا للبيان سوف يلتقي داكلو مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

واضاف ان دقلو سيجتمع ايضا مع قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان القطاع الشمالي، فصيل عبد العزيز الحلو، لمناقشة ترتيبات الفترة الانتقالية في السودان.

ووفقًا للبيان، يرافق دقلو رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، نائب رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، ياسر العطاء وممثلين عن تحالف الحرية والتغيير إبراهيم الأمين وأحمد ربيع.

وسيناقش دقلو والوفد المرافق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان القطاع الشمالي، الذي يقاتل الحكومة المركزية في منطقة جنوب كردفان، الترتيبات المتعلقة بإشراك الحركة في التفاهمات المعنية بتحقيق السلام في مناطق الصراع في السودان.

