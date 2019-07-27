رئيس البرلمان العراقي يبدأ زيارة تستمر ثلاثة أيام للكويت

وكان في استقباله لدى وصوله رئيس الجمعية الوطنية مرزوق علي الغانم والمشرعون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وصرح المتحدث باسم البرلمان العراقي حامد شاكر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس بأن المسؤولين والمشرعين العراقيين سيناقشون مع نظرائهم الكويتيين سبل استثمار صندوق بقيمة 30 مليار دولار تم التعهد به في مؤتمر الكويت السابق لمساعدة العراق.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المتبادلة لتدعيم وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع وجود خطط لإقامة منطقة تجارة حرة وتسهيل نقل السلع والأعمال التجارية عبر الحدود.

وأجرى مسؤولون من البلدين، خلال زيارة تاريخية قام بها الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى العراق في 19 يونيو، مشاورات حول أفضل السبل لتعزيز العلاقات والتعاون في القطاعين الاقتصادي والتجاري.

