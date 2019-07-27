كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: الكثير من الوقت على الهواتف الذكية يؤدي إلى السمنة والمرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة جديدة أن إدمان الهواتف الذكية يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطيرة في الوزن وهجمة الأمراض الفتاكة.

ووفقًا للباحثين الكولومبيين الشباب الذين يستخدمون هواتفهم الذكية خمس ساعات أو أكثر في اليوم تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالسمنة وغيرها من المشكلات المرتبطة بالصحة بنسبة 43 في المائة، بما في ذلك أمراض القلب.

وقالت ميراري مانتيلا مورون أخصائي إعادة تأهيل القلب والرئة والأوعية الدموية في جامعة سيمون بوليفار (SBU) في كولومبيا: "إن قضاء الكثير من الوقت أمام الهاتف الذكي يسهل السلوكيات المستقرة ويقلل من الوقت لممارسة النشاط البدني، مما يزيد من خطر الوفاة المبكرة ومرض السكري وأمراض القلب وأنواع مختلفة من السرطان وانزعاج المفصل العظمي وأعراض العضلات والعظام".

كما شملت الدراسة 1060 طالبًا و700 امرأة و360 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا و20 عامًا على التوالي، من كلية العلوم الصحية في جامعة سيمون بوليفار من يونيو إلى ديسمبر 2018.

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ووجد الباحثون أن الطلاب الذين تم لصقها على هواتفهم الذكية "كانوا أكثر عرضة مرتين لشرب المزيد من المشروبات السكرية والوجبات السريعة والحلويات والوجبات الخفيفة وتراجع النشاط البدني."

وقال مانتيلا مورون، وهو أيضًا المؤلف الرئيسي للدراسة، "من المهم أن يعرف عامة الناس ويدركوا أنه على الرغم من أن تكنولوجيا الهاتف المحمول جذابة بلا شك لأغراضها المتعددة، قابليتها للنقل والراحة والوصول إلى عدد لا يحصى من الخدمات والمعلومات ومصادر الترفيه، وينبغي أن تستخدم أيضا لتحسين العادات والسلوكيات الصحية. "

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية كان أكثر من 1.9 مليار من البالغين في جميع أنحاء العالم يعانون من زيادة الوزن في عام 2016، مع 650 مليون يعانون من السمنة المفرطة.

وأضافت: "لقد قررنا أيضًا أن مقدار الوقت الذي يتعرض فيه الشخص لاستخدام التقنيات - خاصة استخدام الهاتف الخلوي لفترة طويلة - يرتبط بتطور السمنة".

