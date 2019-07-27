كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بتضحيات أفراد القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: "أحيي أفراد قواتنا المسلحة الذين يواصلون إلقاء حياتهم على محاربة الإرهابيين للحفاظ على سلامة الوطن".

وأضاف قائد الجيش "قمر جافيد باجوا" في الوقت الذي أشاد فيه بالشهداء "سنضمن الدفاع والأمن عن الوطن الأم على حساب عرقنا ودمنا".

وقال لقد حان الوقت للعالم لتسهيل السلام الإقليمي.

وقد استشهد عشرة من جنود الجيش الباكستاني في هجمات إرهابية في شمال وزيرستان وبلوشستان، حسبما ذكرت "إنتر سيرفيس للعلاقات العامة".

واستشهد ستة من جنود الجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية اليوم السبت عندما فتح إرهابيون النار عليهم عبر الحدود الباكستانية الأفغانية.

ووقع الحادث عندما كان الجنود في الخدمة النظامية يقومون بدورية على الحدود بالقرب من منطقة جورباز في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية.