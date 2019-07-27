كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 10 من قوات الأمن الباكستانية في هجمات إرهابية منفصلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر بيان صادر عن العلاقات العامة بين الخدمات في هجومين منفصلين على قوات الأمن الباكستانية في مناطق مختلفة من البلاد اليوم السبت أن عشرة من رجال الأمن قتلوا.

وأدى هجوم إرهابي عبر الحدود الباكستانية الأفغانية إلى مقتل ستة من أفراد الجيش الباكستاني في منطقة شمال وزيرستان القبلية في شمال البلاد.

وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني: أن مجموعة من الإرهابيين فتحت النار على فريق دورية من الجيش بالقرب من منطقة جورباز في شمال وزيرستان.

وذكرت قناة أوردو التلفزيونية المحلية أوردو أن الجنود المتوفين تعرضوا للهجوم عندما كانوا يراقبون السياج الحدودي.

وفي حادث آخر، نصب بعض الإرهابيين المجهولين كمينًا لمجموعة من قوات الحدود، وهي قوة شبه عسكرية، في منطقة تربت بمقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الأمن، حسبما ذكر الجناح الإعلامي للجيش.

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وهاجم الإرهابي أفراد فيلق الحدود عندما كانوا متوجهين للقيام بعملية تمشيط في المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة عن أي من الهجمات حتى الآن.

وقال غفور: "أن قوات الأمن في البلاد قد أقامت السلام في المناطق القبلية الشمالية الغربية وتبذل الآن جهودًا لتوطيد الحدود، مضيفًا أن محاولة القوات المناوئة لزعزعة استقرار إقليم بلوشستان في البلاد ستفشل.