كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الباكستاني: هجمات المتشددين أسفرت عن مقتل 10 جنود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الباكستاني ان هجمات المتشددين في شمال غرب وجنوب غرب البلاد أسفرت عن مقتل عشرة جنود.

ويقول الجيش إن كلا الهجومين وقعا اليوم السبت. استهدف الهجوم الأول دورية عسكرية بالقرب من موقع أمني في منطقة قرباز بشمال وزيرستان، وان إطلاق النار جاء عبر الحدود الأفغانية واسفر عن مقتل ستة جنود.

وقتل الهجوم الثاني، خلال عملية تفتيش، أربعة جنود من فيلق الحدود شبه العسكري بالقرب من تربت في جنوب غرب مقاطعة بلوشستان.

أعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن هجوم شمال وزيرستان، وهي المنطقة التي ما زالت تشهد هجمات رغم اعلان الجيش إنه قام بتطهير المناطق القبلية من المسلحين.

لم تعلن اي جهة مسئوليتها عن هجوم بلوشستان. كانت المقاطعة مسرحًا للتمرد المنخفض المستوى من قبل الانفصاليين البلوشن ويعمل المسلحون الإسلاميون أيضا هناك.

