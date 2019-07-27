لعنة الإصابات تطارد لاعبي ريال مدريد

تواصل مسلسل إصابات لاعبي نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، خلال المباريات التحضيرية التي يخوضها الفريق الملكي استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

وانضم الصربي لوكا يوفيتش إلى قائمة المصابين بالنادي الأبيض، خلال اللقاء الذي جمع فريقه فجر اليوم السبت، بجاره أتليتيكو مدريد، إذ أجبرته الإصابة على مغادرة المباراة قبل نهايتها.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن إصابة يوفيتش لاتبدو طفيفة، وقد تحرم اللاعب من السفر مع الفريق إلى ميونخ، للمشاركة في بطولة “أودي” الودية.

وارتفع عدد اللاعبين المصابين في الريال، بعد إصابة يوفيتش إلى أربعة، حيث لحق هذا الأخير بالثلاثي، إبراهيم دياز، وماركو أسينسيو، والفرنسي فيرلاند ميندي.

يذكر أن ريال مدريد انهزم أمام جاره أتليتيكو بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، علما أنه خسر قبل ذلك أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف لواحد، وفاز على آرسنال بركلات الترجيح (3_2)، بعد نهاية زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.