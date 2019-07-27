فاز فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم السبت، على الجمعية الرياضية السلاوية بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ودية تندرج ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم.
وانتهى الشوط الأول للممواجهة بتقدم الفريق الأخضر بهدف دون رد، وقعه معاد مشتنيم في الدقيقة العاشرة، وفي الفصل الثاني ضاعف زميله هشام إصلاح الغلة للنسور الخضر، وتحديدا عند الدقيقة 55، قبل أن يوقع غويبا، بعدها بسبع دقائق على الهدف الوحيد لجمعية سلا.
وشهدت المواجهة إقحام الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الرجاء، تشكيلة في كل شوط، إذ بدأ الجولة الأولى بأسماء على غرار، أنس الزنيتي، وأيوب ناناح، وعبد الجليل اجبيرة، والدويك، قبل أن يزج في الشوط الثاني بلاعبين من قبيل محسن متولي، وعمر بوطيب، ومحمود بنحليب.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادا للموسم القادم.. الرجاء يهزم جمعية سلا بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.