بعد ساعات من تمديد عقده.. حمد الله يحرز ثنائية للنصر في شباك استوريل البرتغالي

سجل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، هدفي فريقه في مباراته الودية التي جمعته اليوم السبت، بفريق استوريل برايا البرتغالي، المنتهية بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.

وكان استوريل سباقا للتسجيل خلال الدقائق الأولى من بداية المباراة، إلا أن حمد الله عدل الكفة لفريقه، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وعاد صاحب 28 عاما، في الفصل الثاني للمباراة التي أجريت بمعسكر الفريق في البرتغال، ووقع على هدفه الشخصي الثاني وللنصر، من علامة الجزاء، قبل أن ينجح استوريل بعد ذلك، في إحراز هدف التعادل، لينتهي اللقاء متعادلا هدفين لمثلهما.

ويأتي تألق حمد الله بعد يوم واحد من تجديد عقده رفقة النصر إلى ثلاث سنوات، علما أنه تم رفع راتبه السنوي إلى 25 ألف ريال سعودي، بعدما كان سابقا 11 مليونا و250 ألف ريال.