بعد إساءته للرئيس السبسي.. تونس تمنع وجدي غنيم من دخول البلاد

صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، يوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قرّر منع الداعية وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلا على إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وأكد المتحدث في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء” (وات) أن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم “هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي”، حسب تعبيره.
وكان غنيم، المقيم في تركيا، قد تهجم بشدة يوم الخميس في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك على الرئيس الراحل قايد السبسي ناعتا إياه بأنه “عاش حياته محاربا لشرع الله وشريعته”، وفق زعمه.
وكان غنيم أشد المنتقدين لمبادرات السبسي بشأن حقوق المرأة ومن بينها مقترحه المساواة بين المرأة والرجل في مادة الميراث ورفع القيود لحق المرأة التونسية بالزواج من الأجنبي غير المسلم.
وقدمت تونس في 2017 احتجاجا رسميا لدى السلطات التركية ضد غنيم على خلفية الموضوع ذاته.
يذكر أن محكمة مصرية حكمت في عام 2017 على غنيم بالإعدام غيابيا بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.
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