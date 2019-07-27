المخرج المصري علي بدر خان يتذكر زوجته سعاد حسني.. ويشخص عيوب السينما المغربية-فيديو

كشف المخرج المصري علي بدر خان،”لليوم24″، ذكرى مميزة له مع زوجته الراحلة النجمة المصرية سعاد حسني، إذ تحملت ألم المرض رغم أنهما منفصلين وذلك لتصوير فيلمها رفقته بسبب أن فكرته سرقت ويمكن أن يصدر فيلم آخر بنفس الفكرة قبله.

وتحدث علي بدر خان عن بعض عيوب السينما المغربية، والتي تمنعه من الانتشار، إذ أوضح أنها لا يصل صداها إلى مصر، وهو أمر يجعله غير عارف بالممثلين المغاربة، ولا يشاهد الأفلام النغربية إلا نادرا في مهرجانات.

ويعتبر المخرج المصري أن السينما المغربية، تشوبها عيوب في السيناريو، ولا يحاول القائمون عليها التعامل مع كتاب سيناريو مصريين من أجل تحسين مستوى السيناريوهات.

ويشارك المخرج المصري في المهرجان الدولي لسينما التنوع بمدينة تازة، رئيسا للجنة تحكيم النسابقة الرسمية، غير أنه انتقد مشاركة فيلمين بسبب ضعفهما منبها لجنة الانتقاء لتفادي الأمر في الدورات المقبلة.

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وأوضح علي بدر خان،أن مشاركة فنانين من دول عربية عديدة في فيلم واحد، لم يكن وليد اليوم، وقد حدث في السبيعينيات في فيلم الحب الضائع الذي شاركت فيه زوجته السابقة سعاد حسني.

*فيديو: عبد الله آيت شريف