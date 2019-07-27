أزمة “سامير” مستمرة.. المستخدمون مصرون على الاعتصام ورفاق الزاير يدعون الدولة إلى التدخل

أمام المصاعب، التي تواجهها الشركة المغربية لصناعات تكرير البترول “سامير”، ورفضا لإغلاقها، لايزال مستخدموها مصرين على خوض اعتصام، الأسبوع المقبل، تحديدا يوم السبت 3 غشت المقبل، أمام المدخل الرئيسي للشركة في المحمدية على الطريق الساحلي.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مستخدمي شركة “سامير” إلى المشاركة في الاعتصام المرتقب، من أجل ما أسمته “الدور الأساسي الذي تؤديه “سامير” في توفير الشغل، لآلاف العمال، وضمان الأمن الطاقي الوطني، وتنشيط الرواج التجاري، والتنمية في المحمدية”.

وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجها على “تهرب الحكومة المغربية من مسؤولياتها في المساعدة، وتسهيل متطلبات إنقاذ شركة “سامير” من الإغلاق النهائي، ومسحها من الخريطة”.

كما طالب رفاق الزاير الدولة المغربية بحماية “مصالح البلاد وحقوق المأجورين المرتبطة بهذه الصناعة، والعمل على العودة العاجلة إلى الإنتاج”.

يذكر أن شركة “سامير” لتكرير البترول توقفت عن الإنتاج، في غشت 2015، ولاتزال المحكمة التجارية عاجزة لوحدها، حتى الآن، عن تفويت الأصول للمحافظة على التشغيل.