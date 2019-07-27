في حال تزكية “طاس” قرار “كاف”.. الوداد يواجه الترجي في هذا البلد

تتجه الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، إلى خوض إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الحالي، بين الوداد الرياضي والترجي التونسي في ملعب محايد.

ومن المرتقب أن تحتضن دولة غينيا الإستوائية مواجهة الطرفين، في الأسبوع الأول من شهر غشت القادم، بعد أن استقر خيار “كاف” على هذا البلد.

وينتظر مسؤولو الكونفيدرالية الإفريقية، قرار المحكمة الرياضية الدولية “طاس”، إذ في حال تزكيتها للقرار المتخذ من طرف المكتب التنفيذي لـ”كاف”، والقاضي بإعادة اللقاء في ملعب محايد، فإن الاتجاه سيكون خوضها بغينيا الإستوائية.

وتعلن “طاس” عن قرارها النهائي في الأيام القليلة القادمة، علما أن إياب النهائي لم ينتهي في وقتها القانوني، بسبب رفض هدف مشروع للوداد، ثم غياب تقنية “الفار” عكس مباراة الذهاب في الرباط حيث تواجدت التقنية ذاتها.

وقرر حينها الفريق الأحمر عدم اكمال دقائق المواجهة، ليتم منح اللقب للترجي، قبل أن يطالب “كاف” هذا الأخير بإعادة الكأس والميداليات، بعد أن خرج بقرار يقضي بإعادة المباراة، ليتجه كل فريق إلى “طاس” من أجل الدفاع عن مصالحه.